Minstens 2.000 mensen die verspreid over 44 Russische steden op straat waren gekomen om te protesteren tegen de Russische inval in Oekraïne zijn zondag opgepakt. Dat meldt de burgerrechtenwebsite OVD-Info.

Nog volgens de ngo zijn sinds 24 februari, de dag waarop de invasie startte, al 10.000 manifestanten gearresteerd in Rusland. De eerste arrestaties gebeurden zondag in het Verre Oosten en Siberië. Later werden nog eens 200 mensen opgepakt in grote steden Novosibirsk en Ekaterinburg, aldus OVD-Info. Er zijn ook acties aan de gang in Moskou, waar politie is ingezet in het centrum van de stad. Mensenrechtenorganisatie Memorial meldde dat een van haar leiders, Oleg Orlov, was aangehouden op het Manezjplein, naast het Kremlin. In Sint-Petersburg is een van de centraal gelegen pleinen afgezet.

De Russische oppositieleider Alexej Navalny, die in de gevangenis zit, heeft de Russen opgeroepen om elke dag bijeen te komen om vrede te eisen, ondanks de intimidatie door de autoriteiten. Ook riep hij mensen in andere landen op de straat op te gaan. 'Laat de wereld zien dat Russen geen oorlog willen. Kom naar de pleinen in Berlijn, New York, Amsterdam of Melbourne, waar dan ook. We zijn verantwoordelijk voor de toekomst van Rusland', berichtte de oppositieleider vrijdag via sociale media. 'Door Poetin staat Rusland nu voor veel mensen gelijk aan oorlog. Dat is niet juist: het was Poetin die Oekraïne aanviel, niet Rusland.'

Vrijdag keurde de Russische president Vladimir Poetin een wet goed die 'valse informatie' over de activiteiten van het Russische leger in Oekraïne moet bestraffen. De straffen kunnen oplopen tot vijftien jaar cel en zullen worden gegeven voor het verspreiden van 'leugenachtige informatie' die 'zware gevolgen' heeft voor de Russische strijdkrachten. Ze zijn van toepassing op de bevolking in het algemeen, niet alleen op journalisten. Russische en buitenlandse media hebben naar aanleiding van die wet aangekondigd dat zij hun activiteiten in Rusland zullen opschorten.

