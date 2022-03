Visa en Mastercard schorsen hun activiteiten in Rusland. Dat maken de twee Amerikaanse kredietkaartmaatschappijen zaterdagavond bekend in persberichten.

Russische Visa- of Mastercard-kaarten zullen niet langer werken in het buitenland. Omgekeerd zullen kredietkaarten van de twee grootste kredietkaartmaatschappijen uitgegeven door banken buiten Rusland, ook niet meer werken in winkels of bankautomaten op Russisch grondgebied. Visa-topman Al Kelly wijst op de "niet-uitgelokte inval van Rusland in Oekraïne en de onaanvaardbare gebeurtenissen waarvan we getuige zijn geweest".

"We betreuren de impact van de beslissing op onze gewaardeerde collega's en op klanten, partners, handelaren en kaarthouders in Rusland", zegt Kelly. Maar "de oorlog en de aanhoudende bedreiging van vrede en stabiliteit vereisen dat we handelen in lijn met onze waarden."

Mastercard heeft het over een "onuitgegeven conflict" en "shockerende en verwoestende gebeurtenissen als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne". "We nemen deze beslissing niet lichtzinnig. Mastercard opereert al meer dan 25 jaar in Rusland en hebben er bijna 200 collega's."

Die medewerkers zullen verder betaald worden, verzekert Mastercard. Het bedrijf wil de activiteiten in Rusland later heropstarten, zegt het ook, maar alleen "wanneer het opportuun is en wettelijk toegelaten". Volgens Visa wordt er nu met banken en partners in Rusland gewerkt om de Visa-transacties in de komende dagen stil te leggen. Wanneer dat precies het geval zal zijn, specifieert het bedrijf niet.