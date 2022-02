De Oekraïense president Volodimir Zelenski laat zondag weten dat de voorbije nacht 'zeer moeilijk' was, met Russische bombardementen die volgens hem gericht waren op bewoond gebied. Hij reageerde opgelucht op de oprichting van een internationale coalitie die hulp komt bieden aan Oekraïne. Dat land is al voor de vierde dag op rij slachtoffer van een Russische aanval te land en in de lucht.

'De nacht was moeilijk. Er waren nieuwe vuurgevechten, nieuwe bombardementen in bewoond gebied, op burgerinfrastructuur. Vandaag zien we dat de bezetter geen enkel doelwit ongemoeid laat', zei hij in een videoboodschap die via sociale media werd verspreid. 'Vasilkiv, Kiev, Tsjernigov, Soemy, Charkov en vele andere steden beleven momenteel dingen die we wereldwijd niet meer gezien hebben sinds de Tweede Wereldoorlog.'

Hij richtte zich tot Wit-Rusland, het land dat als basis diende voor de Russische troepen vooraleer ze Oekraïne binnenvielen in een poging om Kiev te bezetten. 'Vanuit jullie grondgebied worden onze kinderen vermoord', zei hij. 'Hoe kunnen jullie jullie kinderen in de ogen kijken? Hoe kunnen jullie elkaar in de ogen kijken? Hoe kunnen jullie jullie buren in de ogen kijken? Die buren, dat zijn wij.'

De Oekraïense president reageerde heel opgelucht op de oprichting van een internationale coalitie voor hulp aan zijn land. 'We krijgen wapens, medicatie, voedsel, brandstof en geld. Een sterke internationale coalitie zal Oekraïne ondersteunen, een anti-oorlogscoalitie.'

Hij bedankte voor de levering van wapens uit Duitsland en België en voor het Europese akkoord om Russische banken uit het Swift-platform te weren waardoor Rusland geen internationale handel meer kan voeren.

Tot slot bedankte Zelenski de Poolse president Andrzej Duda voor zijn inspanningen om Oekraïne te laten toetreden tot de EU. Hij noemde de criminele acties van Rusland tegen Oekraïne een genocide en riep de internationale gemeenschap op om Rusland het stemrecht te ontnemen in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. (Belga)