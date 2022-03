Bij een tweede gespreksronde hebben Oekraïne en Rusland een akkoord bereikt over humanitaire corridors voor de evacuatie van burgers. Dat heeft de adviseur van de Oekraïense president Volodimir Zelenski donderdagavond aangekondigd. Beide partijen hebben bevestigd dat er gauw een derde gespreksronde komt.

Donderdag voerden Oekraïne en Rusland een tweede ronde van gesprekken. De belangrijkste punten op de agenda waren een onmiddellijk staakt-het-vuren, een duurzame wapenstilstand en humanitaire corridors voor de evacuatie van burgers uit verwoeste of onder vuur liggende steden en dorpen, zei de Oekraïense presidentieel adviseur Mikhailo Podoliak eerder op de dag. "De tweede onderhandelingsronde is voorbij. Helaas zijn de verwachte resultaten voor Oekraïne er nog niet. Er is slechts een oplossing om humanitaire corridors te organiseren", zei Podoliak op Twitter. Volgens Podiliak moeten de humanitaire corridors ook dienen om de bevolking van levensmiddelen en medicatie te voorzien.

Er komt voorlopig geen staakt-het-vuren in het hele gebied. "Dat wil zeggen, niet overal, maar op de plaatsen waar deze humanitaire corridors komen, zal er mogelijk voor de duur van het uitvoeren van die operatie een staakt-het-vuren zijn", aldus nog Podoliak. Het is nog niet duidelijk om welke gebieden het gaat. Volgens Vladimir Medinski, het hoofd van de Russische delegatie en de voormalige minister van Cultuur, was er "wedersijds begrip" op bepaalde vlakken. "Het belangrijkste probleem dat vandaag is opgelost is dat van de redding van burgers die zich in de zone van de gevechten bevinden", zei Medinski na de tweede gespreksronde.

De vertegenwoordigers van Rusland en Oekraïne ontmoetten elkaar donderdag/vandaag in het westen van Wit-Rusland. Bij de eerste ontmoeting maandag werden geen tastbare resultaten geboekt. Momenteel vinden in meerdere gebieden hevige gevechten plaats. De hevigste gevechten worden gemeld ten noordwesten van de Oekraïense hoofdstad Kiev, in de buurt van de oostelijke stad Charkov en de zuidellijke havenstad Marioepol. (Belga)