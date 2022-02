In de Duitse stad Keulen zijn maandag ongeveer 250.000 mensen op straat gekomen om te manifesteren voor vrede in Oekraïne. Dat melden de politie en de organisatoren. De manifestatie vindt plaats op Rosenmontag (carnavalsmaandag), het hoogtepunt van carnaval in Duitsland.

Wegens de coronacrisis was de carnavaloptocht afgelast. In de plaats besloten de carnavalvierders in Keulen om een vredesdemonstratie te houden. Carnavalsvoorzitter Christoph Kuckelkorn en burgemeester Henriette Reker toonden zich in hun toespraken solidair met zowel de Oekraïers als de anti-oorlogsdemonstranten in Rusland. Aanwezigen droegen spandoeken met opschriften als 'Poetin ga naar huis' en 'Beste Russische volk, wees Russen, geen Poetiniërs'.

Ondanks de vele deelnemers verliep de demonstratie zonder incidenten. 'Het is indrukwekkend hoeveel mensen er in Keulen op straat zijn', zei een politiewoordvoerder. Holger Kirsch, het hoofd van de organisatie van de optocht in Keulen, zei dat het doel van iedereen was om 'een signaal te geven voor de solidariteit met de mensen in Oekraïne en een signaal tegen oorlog in Europa'.

Ook de minister-president van Noordrijn-Westfalen, Hendrik Wüst, sloot zich bij de demonstratie aan. 'De beste manier om vandaag op de been te zijn, is te demonstreren voor vrede en vrijheid in Europa', zei hij. Ook in Düsseldorf was de carnavalstoet uitgesteld wegens de pandemie, maar toch reed een praalwagen rond in de stad. Die beeldde de Russische president Vladimir Poetin af, die Oekraïne door zijn strot duwde en de slogan 'Stik erin!!!' (Belga)