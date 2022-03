De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin heeft in een brief aan zijn Britse ambtgenoot Priti Patel het Verenigd Koninkrijk een "volstrekt onaangepast antwoord" en een "gebrek aan menselijkheid" verweten, ten opzichte van de Oekraïense vluchtelingen die tegengehouden zijn in Calais.

Op zoek naar hun familie aan de overkant van het Kanaal zijn ongeveer 150 Oekraïense vluchtelingen de voorbije dagen door de Britse vertegenwoordigers gevraagd rechtsomkeert te maken en naar Parijs of Brussel te gaan om aldaar visa te vragen in consulaten, schrijft minister Darmanin zaterdag. In totaal zijn sinds het begin van de oorlog in Oekraïne al meer dan 400 Oekraïners aangekomen in Calais, staat te lezen in de brief.

"Het wordt absoluut noodzakelijk dat uw consulaire vertegenwoordiging, bij wijze van uitzondering en voor de duur van de crisis, in staat is om rechtstreeks in Calais visa voor gezinshereniging af te geven", stelt minister Darmanin. "Het zou onbegrijpelijk zijn dat consulaire versterkingen met dit doel voor ogen in heel Europa worden opgezet, zelfs in Oekraïne, en dat hetzelfde niet zou kunnen worden gedaan op het dichtst bij uw grens."

"Onze kusten zijn al het toneel geweest van te talrijke menselijke drama's", besloot de Franse binnenlandminister, verwijzend naar de schipbreuk die in november 27 migranten het leven kostte, "laten we daar niet dat van deze Oekraïense gezinnen aan toevoegen". (belga)