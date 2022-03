Al bijna 1,37 miljoen mensen zijn Oekraïne ontvlucht wegens de Russische inval, meldt het Hoog Commissariaat voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) zaterdag. De VN verwachten dat de vluchtelingenstroom zal toenemen tot 4 miljoen mensen als het Russische leger verder oprukt en Kiev zou vallen.

Volgens de laatste cijfers van de Verenigde Naties hadden zaterdag, om 13.15 uur Belgische tijd, 1.368.864 mensen Oekraïne ingeruild voor een veiliger onderkomen. Dat zijn 160.000 mensen meer dan bij de vorige telling, exact een dag eerder. Voor het conflict woonden meer dan 37 miljoen mensen in Oekraïne, op het grondgebied dat gecontroleerd werd door de regering in Kiev, de door Rusland geannexeerde Krim en de separatistische gebieden dus niet meegerekend.

Polen heeft tot dusver de meeste ontheemden uit Oekraïne opgevangen. Volgens de Verenigde Naties waren zaterdag in totaal al 756.303 Oekraïense vluchtelingen in het buurland aangekomen, goed voor meer dan de helft van de vluchtelingen. Mensen die vanuit Polen inmiddels doorreisden naar andere bestemmingen in Europa zijn niet in dat cijfer inbegrepen, om dubbeltellingen zoveel mogelijk te voorkomen. Volgens de Poolse grenswacht gaat het zelfs om 787.300 mensen. Voor de crisis woonden er al 1,5 miljoen Oekraïners in Polen: velen onder hen kwamen in de Europese lidstaat werken.

Hongarije had zaterdag in totaal al 157.004 Oekraïense vluchtelingen verwelkomd, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Slowakije ving al 101.529 Oekraïners op en Roemenië 63.192. De laatste cijfers uit Moldavië dateren van vrijdag: toen had het land al 103.254 Oekraïense vluchtelingen opgevangen.

Een beperkter aantal Oekraïners is de andere kant op gevlucht uit angst voor het oorlogsgeweld. De cijfers van de Verenigde Naties laten zien dat er vrijdag 53.000 mensen de grens met Rusland zijn overgestoken. 406 mensen in totaal hebben zich zaterdag al naar Wit-Rusland begeven.

Duitse grensautoriteiten telden al 27.491 Oekraïense vluchtelingen en noemden dat cijfer een onderschatting. 'Omdat er geen grenscontroles zijn, kan het aantal oorlogsvluchtelingen dat al aangekomen is aanzienlijk hoger liggen', zegt de federale politie verantwoordelijk voor patrouilles aan de landsgrenzen. De Berlijnse autoriteiten meldden dat tot 20.000 vluchtelingen in de Duitse hoofdstad aangekomen waren. Omdat bestaande opvangcentra vol raken, maken Berlijnse autoriteiten gebruik van hotels en kerken om de vluchtelingen op te vangen. Berlijners trekken zelf naar het station Berlin Hauptbahnhof om vluchtelingen onderdak te bieden in hun huizen.

(Belga)