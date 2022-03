Tot wel 40.000 Syriërs hebben zich volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten bij Rusland gemeld voor de oorlog in Oekraïne. Volgens de in Groot-Brittannië gevestigde monitor rekruteert Moskou soldaten van het Syrische leger en strijders van milities.

Het Kremlin zei vorige week dat vrijwilligers mogen meevechten met het Russische leger in Oekraïne. Deze groep is voor zover bekend nog niet aangekomen in Oekraïne, dat sinds 24 februari in oorlog is met Rusland. Van alle aanmeldingen zijn er volgens de monitor op dit moment zo'n 22.000 goedgekeurd.

Syriërs zouden zich kunnen melden via speciale registratiekantoren in Syrië. Die zijn door Russische officieren geopend op plekken waar de Syrische regering de controle over heeft. Een vertegenwoordiger van de regering ontkent dat er een wervingscampagne gaande is en heeft ook gezegd dat niemand naar Rusland is afgereisd om in Oekraïne te vechten.

Voor het meevechten in Oekraïne wordt volgens het Observatorium geld beloofd. In Syrië verdienen soldaten ongeveer 14 tot 32 euro per maand. Rusland zou een salaris van 1.000 euro hebben toegezegd. Bij verwondingen komt daar 7.000 euro bovenop en bij overlijden krijgen nabestaanden 15.000 euro. (Belga)