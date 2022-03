De gewezen Duitse bondskanselier Gerhard Schröder is in Moskou voor gesprekken met de Russische president Vladimir Poetin over de oorlog in Oekraïne. Volgens het Duitse nieuwsagentschap DPA vond een eerste gesprek tussen Schröder en Poetin donderdag plaats. Het is niet duidelijk of nog meer gesprekken zullen plaatsvinden.

Volgens informatie van DPA kwam Schröder via Istanboel in Moskou aan. Oekraïne had om de bemiddeling gevraagd. De Duitse regering had eerder gezegd dat de reis van Schröder niet is afgesproken met Berlijn. Huidig bondskanselier Olaf Scholz (SPD) wou in de marge van de EU-top in Versailles geen commentaar geven. De echtgenote van Schröder, Soyeon Schröder-Kim, plaatste op haar Instagram-pagina een foto van zichzelf met gevouwen handen en gesloten ogen. Op de achtergrond is de bekende Basiliuskathedraal op het Rode Plein in Moskou te zien.