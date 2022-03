Rusland heeft China na de lancering van de invasie in Oekraïne om militaire hulp gevraagd. Dat melden Amerikaanse media die zich baseren op Amerikaanse officiële regeringsbronnen.

Op welke hulp Moskou precies hoopte van Peking is niet duidelijk. Ook is niet geweten of China op het verzoek heeft gereageerd, berichtten onder andere de Washington Post, de New York Times en de Financial Times zondag. Rusland zou eveneens om economische bijstand hebben gevraagd om de gevolgen van de sancties te beperken, volgens deze kranten.

De woordvoerder van de Chinese ambassade in Washington zei in reactie dat hij over een dergelijk verzoek 'nog nooit' gehoord had. 'China', zei hij, is erop gefocused ertoe bij te dragen dat de oorlog in Oekraïne 'niet uit de hand loopt'.

Het communistische regime in Peking heeft tot nu toe geprobeerd een eerder neutrale houding aan te nemen in het conflict over Oekraïne. Rechtstreekse steun aan bondgenoot Rusland zou China wellicht in conflict brengen met onder andere de westerse wereld, die toch goed is voor een groot deel van de wereldeconomie. Washington heeft China en de Chinese bedrijven er bovendien al verschillende malen voor gewaarschuwd Rusland niet te helpen bij het omzeilen van sancties. Doen ze dat wel, dan dreigen ook 'de Chinese bedrijven zelf het doelwit te worden van Amerikaanse strafmaatregelen'.

In het verleden gingen de transacties eerder andersom, en kocht China Russische wapens. Maar tegenwoordig, aldus de New York Times, beschikt China over precisiewapens (raketten en drones) die Rusland in de huidige invasie zou kunnen gebruiken. (Belga)