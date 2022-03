In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw luchtsirenes en ontploffingen te horen. Dat melden journalisten van BBC en CNN. Ook in de stad Zjitomir, ten westen van de hoofdstad, luiden de luchtalarmen. Het Oekraïense leger bevestigt dat het Russisch offensief rond Kiev voortduurt en op bepaalde plaatsen "deels succesvol is".

Volgens CNN-correspondent Clarissa Ward zijn zaterdagnacht non-stop ontploffingen te horen in de verte. Het is niet duidelijk of de explosies afkomstig zijn van Oekraïense of Russische aanvallen. Er vinden nog steeds gevechten plaats in de buitenwijken van de hoofdstad. Volgens de lokale autoriteiten blijft het noorden van de stad het gevaarlijkst. Het gaat dan over de buitenwijken Bucha, Irpin en Hostomel en het district Visjorod, ten noorden van Kiev. De gevechten in Brovari zijn ook erger geworden, aan de overkant van de Dnjepr-rivier ten oosten van de stad.

Het Oekraïense leger meldde Russische offensieven aan de noordelijke stadsgrenzen bij Sazimja en in het zuiden bij Visjenki. Die offensieven waren op sommige plaatsen deels succesvol. Uit satellietbeelden zou ook blijken dat de Russen de hoofdstad steeds dichter naderen, nadat een legercolonne lange tijd had stilgestaan buiten de stad. De vrees bestaat nu dat Rusland heel de hoofdstad wil omsingelen. Burgemeester Vitali Klitsjko zei aan CNN dat de stad nog beschikt over levensmiddelen, waaronder voedsel en medicijnen, voor één of twee weken. Het Oekraïense leger meldt ook dat de Russen de noordoost-Oekraïense stad Tsjernihiv proberen te blokkeren.

Vanuit het zuidwesten proberen de Russen ook de steden Mikhajlo-Kozjubinske en Sjestovitsja in te nemen. President Volodimir Zelenski zei vrijdag dat een belangrijke waterleiding beschadigd is in Tsjernihiv door beschietingen, waardoor de stad met bijna 280.000 inwoners zonder water zit. Het Britse ministerie van Defensie maakt ook melding van luchtaanvallen op de westelijke steden Loetsk en Ivano-Franovsk in de afgelopen 24 uur. Vrijdagochtend meldden de hulpdiensten al dat daar luchtaanvallen plaatsvonden. Nog volgens Defensie gebruiken de Russen vooral ongeleide bommen die relatief onnauwkeurig zijn, waardoor het risico op burgerslachtoffers groter wordt.