Rusland zou het gebruik van graan voor zijn eigen broodbakkerijen voorrang moeten geven boven de export naar het buitenland. Daarvoor heeft de Russische premier Michail Misjoestin gewaarschuwd. Rusland is een belangrijke exporteur van graan.

'Het is belangrijk om de voedselmarkt in balans te houden en we houden de prijzen van de meest essentiële levensmiddelen scherp in de gaten, waaronder brood.' Volgens hem is er een grote vraag naar Russisch graan in het buitenland en neemt de graanprijs toe. 'Het is daarom noodzakelijk dat we die grondstoffen vooral aan de eigen bakkerij-industrie leveren', klonk het tijdens een regeringsvergadering die op de staatszenders uitgezonden werd.

Rusland bereidt handelsbeperkingen voor bepaalde goederen en grondstoffen voor, in reactie op de vele sancties tegen het land die volgden op de Russische inval in Oekraïne. Om welke goederen het gaat, is nog niet bekend. Maar binnenkort zullen meer details bekendraken, aldus de Russische premier.

De graanprijzen zijn hard gestegen door de oorlog in Oekraïne en de westerse sancties tegen Rusland. Ook Oekraïne is een belangrijke graanproducent, maar door de oorlog zal een deel van de oogst verloren gaan en bovendien verhindert Rusland leveringen via de Zwarte Zee. Kiev kondigde eerder op de dag nog aan dat er een verbod komt op de uitvoer van verschillende graansoorten. Het land wil daarmee zorgen voor genoeg voedsel voor de eigen bevolking en het leger tijdens de oorlog.

De voedingsprijzen kamperen momenteel op recordniveaus. Rusland is ook een grote leverancier van zonnebloemolie en gerst. Het land is ook een grote graanleverancier voor het Midden-Oosten en Afrika. (Belga)