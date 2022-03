Psychologen uit een twintigtal landen willen de Russische president Vladimir Poetin in een brief overhalen om zijn militaire invasie in Oekraïne te stoppen. Het gaat om een initiatief van twee Duitse sociaalpsychologen van de universiteiten van Frankfurt en Marburg.

De brief is ondertekend door bijna veertig psychologen uit onder meer de VS, Polen, Noorwegen, India en Pakistan. De schrijvers gaan in op de gevolgen voor wie een oorlog begint. Dat leidt uiteindelijk tot 'afwijzing, isolement en fysieke bedreiging'. 'We willen u een uitweg uit deze gevaarlijke situatie aanwijzen', klinkt het onder meer. Of de brief Poetin daadwerkelijk bereikt, is verre van zeker.

De initiatiefnemers hebben het schrijven opgeladen op het internetportaal waarop Russische burgers berichten kunnen overmaken aan de president, zeggen de initiatiefnemers. Maar de bedoeling is vooral om een signaal te geven aan de oppositie in Rusland en de bevolking in Oekraïne.