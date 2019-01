Litouwse oud-premier enige concurrent van Reynders bij Raad van Europa

Kubilius, een 62-jarige christendemocraat die tot de Europese Volkspartij behoort, is momenteel de enige concurrent voor de Belgische vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. Begin deze week raakte bekend dat ook de Franstalige liberaal een gooi doet naar de topjob. Geïnteresseerden kunnen nog tot donderdag 10 januari een kandidatuur indienen, 'maar het is zeer onwaarschijnlijk' dat er in extremis nog andere kandidaten opduiken, aldus een woordvoerder van de Raad van Europa.

De Litouwse regering had eind december al besloten om Kubilius voor te dragen. Hij was van 1999 tot 2000 en van 2008 tot 2012 eerste minister van zijn land. Het mandaat van de huidige secretaris-generaal, de Noor Thorbjorn Jagland, verstrijkt eind september. Zijn opvolger wordt in juni verkozen.