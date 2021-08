Litouwen heeft een nota naar de leiding van het naburige Wit-Rusland gestuurd over de illegale overschrijdingen van de grens door Wit-Russische veiligheidstroepen die clandestiene migranten helpen. De nota bevat een 'stevig protest tegen herhaaldelijke schendingen van de Litouwse staatsgrens', zo maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Baltische land woensdag bekend.

De ministers van Binnenlandse Zaken van de Europese Unie bespraken woensdag de sterke stijging van migranten die de buitengrenzen van de EU oversteken in Litouwen, Letland en Polen. 'We veroordelen de Wit-Russische poging om mensen als instrument voor politieke doeleinden te gebruiken', zei de Sloveense minister Ales Hojs. Slovenië is momenteel voorzitter van de EU en zat de videoconferentie met zijn ambtgenoten van de andere lidstaten voor. De Wit-Russische leider Alexander Loekasjenko maakte eind mei bekend dat Minsk migranten niet langer zou tegenhouden. Hij reageerde daarmee op een verscherping van de sancties van de EU, die een ruim duizend kilometer lange grens met de voormalige Sovjetrepubliek heeft. Sindsdien ziet Litouwen een instroom van mensen die vooral uit Irak, Syrië en Afghanistan komen en de grens met Wit-Rusland oversteken. Dit jaar waren het er al meer dan 4.000, tegen minder dan honderd in heel 2020. De Litouwse grenswacht verspreidde een video waarop te zien is hoe Wit-Russische veiligheidstroepen 35 migranten over de grens helpen en daarbij het Litouwse grondgebied betreden. In Polen probeerden zowat 1.900 migranten in augustus illegaal de grens over te steken vanuit Wit-Rusland, zo bleek uit cijfers van het Poolse ministerie van Binnenlandse Zaken. Letland kondigde in sommige delen van het land een noodtoestand af.