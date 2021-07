Litouwen heeft vrijdag aangekondigd dat het een muur gaat bouwen aan de grens met Wit-Rusland nu het aantal migranten vanuit dat land sterk toeneemt.

De strijdkrachten van Litouwen, dat lid is van de Europese Unie en de NAVO, zijn al prikkeldraad langs de grens aan het leggen om het moeilijker te maken voor de migranten, meestal uit het Midden-Oosten en Afrika, om de Litouwse grens over te steken.

'De eerste etappe is een afsluiting in prikkeldraad. In een tweede fase gaan we een fysieke afsluiting bouwen van ongeveer 550 kilometer', zei de Litouwse minister van Binnenlandse Zaken, Agne Bilotaite.

De spanningen tussen Minsk en Vilnius liepen vorig jaar op, nadat Wit-Russische opposanten er hun toevlucht hadden gezocht. Oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja vluchtte naar Litouwen nadat ze naar eigen zeggen de Wit-Russische president Alexander Lokasjenko verslagen had in de verkiezingen van augustus 2020.

Litouwen suggereert dat Wit-Rusland nu migranten doorstuurt, of zelfs naar de grens brengt.

De Litouwse grenswacht zei vrijdag dat ze de voorbije 24 uur 37 migranten had opgepakt, wat het totale aantal clandestiene migranten sinds het begin van het jaar op ruim 1500 bracht, tegen slechts 81 in heel 2020.

Litouwen, dat 2,8 miljoen inwoners telt, heeft het moeilijk om de migranten op te vangen. Tot nu toe stuurde Vilnius geen van hen terug, hoewel alle asielaanvragen verworpen werden. Vorige maand installeerde het leger tenten om de migranten in onder te brengen.

