De linkse kandidaat Gabriel Boric heeft zondag de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Chili gewonnen. Zijn extreemrechtse tegenstander José Antonio Kast heeft zijn nederlaag toegegeven.

De nationale verkiezingsautoriteit heeft Boric officieel uitgeroepen tot gekozen president van Chili.

Boric behaalde 56 procent van de stemmen tegen 44 procent voor Kast, met meer dan 99 procent van de stembureaus geteld. Het is een verpletterende overwinning voor de linkse coalitie, die kan rekenen op de steun van de communistische partij.

'Ik sprak net met @gabrielboric en feliciteerde hem met zijn grote triomf. Hij is nu de gekozen president van Chili en verdient al ons respect en onze constructieve samenwerking. Chili komt altijd op de eerste plaats', schrijft Kast, een bewonderaar van de dictatuur van Augusto Pinochet en gesteund door de hele Chileense rechterzijde, op zijn officiële Twitteraccount.

De tweestrijd tussen de 35-jarige - net oud genoeg om kandidaat te zijn - Boric en de 55-jarige Kast was opmerkelijk, omdat ze twee uitersten van het politieke spectrum vertegenwoordigen. Sinds dictator Augusto Pinochet 31 jaar geleden door het volk werd weggestuurd, heeft het land altijd leiders uit het politieke centrum gehad.

Massabetogingen

Boric heeft beloofd meer aandacht en geld te besteden aan steunprogramma's om de sociaaleconomische ongelijkheid in het land tegen te gaan. Hij pleit voor een welvaartsmodel met solidaire pensioenen en een systeem van unirsele gezondheidszorg. Dat is niet vanzelfsprekend in het Latijns-Amerikaanse land, dat op dat vlak meer geschoeid is op het model van de Verenigde Staten dan op het West-Europese model.

In 2019 gingen Chilenen massaal de straat op om te protesteren tegen de ongelijkheid. Daarbij vielen toen tientallen doden. In 2020 volgde een referendum, waarin het volk stemde voor het opstellen van een nieuwe grondwet om de huidige, die onder Pinochet werd opgesteld, te vervangen.

Onmiddellijk nadat Kast zijn nederlaag had toegegeven, klonken er in de straten van de hoofdstad massaal claxons.

De aftredende president Sebastian Piñera feliciteerde het nieuw gekozen staatshoofd via videochat.

Boric wordt op 11 maart officieel ingezworen als president.

De nationale verkiezingsautoriteit heeft Boric officieel uitgeroepen tot gekozen president van Chili.Boric behaalde 56 procent van de stemmen tegen 44 procent voor Kast, met meer dan 99 procent van de stembureaus geteld. Het is een verpletterende overwinning voor de linkse coalitie, die kan rekenen op de steun van de communistische partij. 'Ik sprak net met @gabrielboric en feliciteerde hem met zijn grote triomf. Hij is nu de gekozen president van Chili en verdient al ons respect en onze constructieve samenwerking. Chili komt altijd op de eerste plaats', schrijft Kast, een bewonderaar van de dictatuur van Augusto Pinochet en gesteund door de hele Chileense rechterzijde, op zijn officiële Twitteraccount. De tweestrijd tussen de 35-jarige - net oud genoeg om kandidaat te zijn - Boric en de 55-jarige Kast was opmerkelijk, omdat ze twee uitersten van het politieke spectrum vertegenwoordigen. Sinds dictator Augusto Pinochet 31 jaar geleden door het volk werd weggestuurd, heeft het land altijd leiders uit het politieke centrum gehad. Boric heeft beloofd meer aandacht en geld te besteden aan steunprogramma's om de sociaaleconomische ongelijkheid in het land tegen te gaan. Hij pleit voor een welvaartsmodel met solidaire pensioenen en een systeem van unirsele gezondheidszorg. Dat is niet vanzelfsprekend in het Latijns-Amerikaanse land, dat op dat vlak meer geschoeid is op het model van de Verenigde Staten dan op het West-Europese model. In 2019 gingen Chilenen massaal de straat op om te protesteren tegen de ongelijkheid. Daarbij vielen toen tientallen doden. In 2020 volgde een referendum, waarin het volk stemde voor het opstellen van een nieuwe grondwet om de huidige, die onder Pinochet werd opgesteld, te vervangen. Onmiddellijk nadat Kast zijn nederlaag had toegegeven, klonken er in de straten van de hoofdstad massaal claxons. De aftredende president Sebastian Piñera feliciteerde het nieuw gekozen staatshoofd via videochat. Boric wordt op 11 maart officieel ingezworen als president.