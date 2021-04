In Groenland heeft de linkse ecologische partij Inuit Ataqatigiit (IA) de vervroegde parlementsverkiezingen van dinsdag gewonnen. Dat lijkt uit de woensdag gepubliceerde bijna definitieve resultaten.

Tot nog toe in de oppositie, behaalde IA 36,6 procent van de stemmen, de beste score van de partij ooit en een winst van meer dan elf procentpunt ten opzichte van de stembusgang van 2018. De partij zou uitkomen op 12 zetels in het parlement dat er 31 telt, terwijl IA er voorheen 8 had.

Op de tweede plaats met 29,4 procent, en een winst van twee procentpunt, komt de sociaaldemocratische Siumut. Die domineert de Groenlandse politiek sinds de autonomie van 1979 en leidde ook de uittredende regering. De partij zou uitkomen op 10 zetels, één meer dan voorheen. Haar leider Erik Jensen heeft de ecologisten gefeliciteerd met de zege. Zij is de grootste partij en haar leider, Mute Bourup Egede, mag de post van premier opesen, aldus Jensen.

Gezien de IA geen absolute meerderheid heeft, zal ze hoogstwaarschijnlijk met één of twee kleine partijen scheep gaan om een coalitie te vormen.

