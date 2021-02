In Kosovo heeft de links-populistische beweging Vetevendosje (Zelfbeschikking) een verpletterende overwinning geboekt bij de parlementsverkiezingen.

Dat blijkt, met bijna 80 procent van de stemmen geteld, uit de gedeeltelijke officiële resultaten. De oppositiepartij van Albin Kurti, die in 2020 een paar maanden premier was, behaalde volgens de kiescommissie maar liefst 48 procent van de stemmen.

De PDK, opgericht door voormalige rebellenleiders, moet het stellen met ongeveer 17 procent van de stemmen en de centrumrechtse partij LDK met 13 procent.

De parlementsverkiezingen kwamen er nadat het Grondwettelijk Hof in december had geoordeeld dat de verkiezing van premier Avdullah Hoti door het parlement op 3 juni onwettig was. Zowat 1,8 miljoen inwoners waren opgeroepen om hun stem uit te brengen.

