Likoedpartij van Netanyahu op weg naar overwinning bij Israëlische parlementsverkiezingen

Met 97 procent van de stemmen geteld, ziet het er naar uit dat de rechts-conservatieve Likoed-partij van oppositieleider Benjamin Netanyahu als winnaar uit de bus zal vallen bij de parlementsverkiezingen in Israël. De ultrarechtse coalitie slaagde erin om een meerderheid van 65 van de 120 zetels in de Knesset te bemachtigen, zo berichten Israëlische media.

Netanyahu hoopt een politieke comeback te maken na meer dan een jaar oppositie te hebben gevoerd. Zijn conservatieve Likoed kwam als grootste partij uit de bus en behaalde 31 zetels. Netanyahu kan nu met andere partijen die tot zijn kamp worden gerekend een coalitie gaan vormen, daarbij ook steunend op uiterst rechtse partijen. De liberale Toekomstpartij van uittredend premier Jair Lapid haalde de tweede plaats met 24 zetels.

De opkomstgraad was met 71,3 procent relatief hoog. Donderdag wordt het finale resultaat verwacht. De inmiddels 73-jarige Netanyahu was in de jaren 90 al premier en later ook tussen 2009 en vorig jaar. Het leverde hem de titel op van langstzittende premier in de geschiedenis van Israël. Hij is ook al jaren verwikkeld in meerdere corruptiezaken. Aanhangers zien dat als een heksenjacht. Volgens hen is Netanyahu de enige leider die voor politieke stabiliteit kan zorgen.