De Hoge Gezondheidsraad heeft de lijst met welke ziektebeelden in aanmerking komen voor een prioritaire coronavaccinatie gefinaliseerd. Dat heeft infectioloog Yves Van Laethem, die de werkgroep voorzit, woensdag bevestigd.

De lijst had als doel om het wetenschappelijke advies uit juli 2020 te actualiseren. Daarin werden de risicogroepen en de groepen die prioriteit moesten krijgen in het kader van de vaccinatiecampagne al een eerste keer opgelijst.

'Dat advies dateert uit een periode toen we het virus nog minder goed kenden. We hadden er reeds de grote groepen gedefinieerd en die zijn natuurlijk niet veranderd. Wel hebben we er een heleboel andere groepen aan toegevoegd, zoals personen die lijden aan ernstige neuromusculaire of zeldzame ziektes bijvoorbeeld', duidt Van Laethem.

Patiënten in de leeftijdscategorie van 45 tot 65 jaar met onderliggende ziektebeelden zoals diabetes, hypertensie, chronische cardiovasculaire, long-, nier- en leverziektes en hematologische kankersoorten die een grotere kans lopen op een zware COVID-19-infectie werden reeds beschouwd als deel van de prioritaire groepen. 'De grote lijnen zijn niet veranderd in vergelijking met juli. We hebben ze vooral beter omschreven', verduidelijkt de infectioloog.

Toch blijft de leeftijd de meest belangrijke factor, onderstreept Van Laethem. Na fase 1A waarin bewoners en personeel van rust- en verzorgingstehuizen, ziekenhuispersoneel en binnenkort ook eerstelijnshulpverleners en gezondheidswerkers aan bod komen, worden in fase 1B, die in principe begin maart begint, de oudste mensen ingeënt.

'Daarna is het de beurt aan de groep van 45- tot 65-jarigen die aan een chronische aandoening lijden of een gezondheidsrisico lopen.' . In sommige gevallen zullen ook mensen tussen 18 en 44 jaar met een hoger riscio omwille van hun gezondheidstoestand in aanmerking komen', duidt Van Laethem. 'Het is ook mogelijk dat er voor mensen jonger dan 18 geval per geval beslist kan worden.' De Hoge Gezondheidsraad valideert de lijst volgende week woensdag, waarna die in de dagen nadien op de website van het wetenschappelijk orgaan zal verschijnen. Voor hun aanbevelingen hebben de wetenschappers zich gebaseerd op zowel nationale als internationale gegevens om zo de risicogroepen preciezer te definiëren.

