Liegende George Santos wordt uit het Huis van Afgevaardigden gezet

George Santos, die loog over zijn biografie, fraudeerde en schriftvervalsing pleegde, is uit het Huis van Afgevaardigden gezet met ruime twee derde meerderheid. Een late tussenkomst van de partijleiding kon hem niet redden.

Na een vernietigend, unaniem ondersteund rapport van de Ethische Commissie van het Huis leek het lot van George Santos (35) bezegeld. Het rapport documenteerde hoe Santos, als Republikein verkozen in de staat New York, onder meer geld van kiezers rechtstreeks naar zijn privérekening had versast, en met fondsen van zijn kiesfonds voor botox en porno had betaald. Dat kwam bovenop de al langer bekende leugens van Santos tijdens de kiescampagne van 2022. Hij had zich toen voorgedaan als de telg uit een familie van Holocaust-overlevers, en als iemand die als arme, homofiele migrant de beste diploma’s, de beste werkgevers en een vroeg fortuin had vergaard. Zijn moeder was volgens hem tijdens de aanslagen van 11 september in de Twin Towers aanwezig, en bij de aanslag op de Pulse-nachtclub in Florida waren werknemers van hem om het leven gekomen. Hij was bovendien volleybalkampioen geweest. Dat alles was gelogen, op ‘arme, homofiele migrant’ na.

De Republikeinse leiding had een vrije stemming over het lot van Santos aangekondigd, maar op het laatste moment verklaarde ze, met de nieuwe speaker Mike Johnson op kop, tegen de uitzetting te zullen stemmen. De partijleiders wezen op het precedent, waarbij een vertegenwoordiger zonder juridische veroordeling uit het Huis wordt gezet. Er is wel een proces tegen Santos aangespannen, maar dat wordt pas volgend jaar afgehandeld. Allicht speelde ook de minieme meerderheid van de Republikeinen, die maar vier zetels op overschot hebben (en nu 3). Bij de tussentijdse verkiezing zou de zetel in New York kunnen verhuizen richting Democraten.

‘Maria Magdalena’

Door de late tussenkomst van de leiding leek de vereiste twee derde meerderheid toch weer in twijfel. Maar uiteindelijk stemden 311 verkozenen voor zijn uitzetting (206 Democraten en 105 Republikeinen), en slechts 114 tegen (2 Democraten en 112 Republikeinen).

Santos, die recent in een Jaguar naar zijn werk kwam, had zich verdedigd met het argument dat hij in deze de zondebok was (hij vergeleek zichzelf met Maria Magdalena). Hij beloofde dat hij na zijn uitzetting een boekje zal opendoen over wat andere parlementsleden mispeuteren.

Hij wordt het zesde lid van het Huis dat wordt uitgezet. Drie leden, die tijdens de burgeroorlog tegen de VS vochten, werden in de 19de eeuw omwille van verraad uitgezet, en twee leden moesten recenter opstappen na een gerechtelijke veroordeling. Santos wordt de eerste die uitgezet wordt zonder landsverraad of veroordeling.