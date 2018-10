Lichaamsdelen van vermoorde Saoedische journalist gevonden

Er zijn lichaamsdelen gevonden van de vermoorde Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Dat bericht Sky News dinsdag onder aanhaling van eigen bronnen. Volgens Sky News was het lichaam van de journalist 'in stukken gesneden' en was zijn gezicht 'verminkt'.

Eén bron zou gesuggereerd hebben dat de lichamelijke resten werden gevonden in de tuin van de residentie van de Saoedische consul-generaal.

Sky News komt met het bericht nadat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan eerder vandaag tijdens een bijeenkomst van zijn AKP-partij in het Turkse parlement in detail inging op de zaak-Khashoggi. Erdogan zei dat de moord op de journalist zorgvuldig gepland werd, en verwonderde er zich over waarom Khashoggi's lichaam nog niet was gevonden.