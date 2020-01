Een functionaris bij de door de VN gesteunde regering van Libië zegt dat die heeft geweigerd om een ontmoeting te hebben met Khalifa Haftar, de commandant van rivaliserende troepen, in Moskou. Beide partijen hadden daar een staakt-het-vuren moeten ondertekenen die het pad effent voor een vredestop later in januari. Die top moet een einde moet maken aan de burgeroorlog in Libië.

'We hebben geweigerd om Haftar te ontmoeten en zullen onder geen beding met hem samen zitten', zei Khaled al-Mishri, hoofd van de Hoge Raad van State, volgens de omroep Libië al-Ahrar TV. 'Onze gesprekken in Moskou worden gevoerd met Turkije en Rusland.' Moskou en Ankara steunen elk een van de elkaar bekampende partijen. De troepen van Haftar zeggen in een tweet dat ze 'nog steeds aanwezig zijn op al hun posities in de Libische hoofdstad Tripoli en zich geen stap zullen terugtrekkent'.

Libië verkeert in chaos na de revolutie in 2011 die dictator Moammar al-Khadafi van de macht verdreef. Het olierijke land heeft twee rivaliserende regeringen: de GNA in Tripoli, en de andere met zetel in de oostelijke stad Tobroek, die geallieerd is met Haftar. Beide partijen bereikten dit weekend een akkoord over een staakt-het-vuren. Met de vergadering in de Russische hoofdstad moesten de partijen het pad effenen voor een vredesconferentie later op de maand in Berlijn.

'We hebben geweigerd om Haftar te ontmoeten en zullen onder geen beding met hem samen zitten', zei Khaled al-Mishri, hoofd van de Hoge Raad van State, volgens de omroep Libië al-Ahrar TV. 'Onze gesprekken in Moskou worden gevoerd met Turkije en Rusland.' Moskou en Ankara steunen elk een van de elkaar bekampende partijen. De troepen van Haftar zeggen in een tweet dat ze 'nog steeds aanwezig zijn op al hun posities in de Libische hoofdstad Tripoli en zich geen stap zullen terugtrekkent'. Libië verkeert in chaos na de revolutie in 2011 die dictator Moammar al-Khadafi van de macht verdreef. Het olierijke land heeft twee rivaliserende regeringen: de GNA in Tripoli, en de andere met zetel in de oostelijke stad Tobroek, die geallieerd is met Haftar. Beide partijen bereikten dit weekend een akkoord over een staakt-het-vuren. Met de vergadering in de Russische hoofdstad moesten de partijen het pad effenen voor een vredesconferentie later op de maand in Berlijn.