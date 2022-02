Het Libische parlement heeft donderdag gewezen minister van Binnenlandse Zaken Fathi Bashagha benoemd tot eerste minister. De controversiële stemming dreigt de spanningen in Libië weer aan te wakkeren, want huidig premier Abdoel-Hamid Dbeibeh lijkt niet van plan om een stap opzij te zetten.

'Het parlement heeft unaniem het vertrouwen aan Fathi Bashagha als regeringsleider geschonken', zo deelde een woordvoerder van het parlement in de Oost-Libische stad Tobroek mee.

Volgens parlementsvoorzitter Aguila Saleh, een belangrijke tegenstander van de regering-Dbeibeh, had de enige overgebleven tegenkandidaat zich op het laatste moment teruggetrokken. Maar volgens Libische media ontkent Khaled Al-Bibass dat hij zijn kandidatuur heeft ingetrokken.

De situatie in Libië is erg chaotisch sinds de val van het regime van Moammar Kadhafi in 2011. Na bemiddeling van de VN werd een jaar geleden een overgangsregering onder leiding van Abdoel-Hamid Dbeibeh aangesteld. Hij moest het land leiden tot de parlements- en presidentsverkiezingen, die op 24 december 2021 moesten plaatsvinden maar die voor onbepaalde tijd zijn uitgesteld.

Dbeibeh had dinsdag nog duidelijk gemaakt dat hij niet te spreken was over het initiatief om een nieuwe premier aan te duiden. Hij beklemtoonde dat de interim-regering in het West-Libische Tripoli enkel bereid was om de fakkel over te dragen aan 'een verkozen regering'. Maar het parlement in het oosten van Libië oordeelde dat het mandaat van de overgangsregering was afgelopen met het uitstel van de verkiezingen.

De Verenigde Naties hadden niet om een nieuwe regering gevraagd, maar haddden er wel voor gepleit om de obstakels voor de organisatie van verkiezingen zo snel mogelijk weg te nemen.

