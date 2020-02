De onderhandelingen in Genève tussen de strijdende partijen in Libië, die zondag eindigden, hebben een ontwerpakkoord opgeleverd voor een staakt-het-vuren. Dit meldden de Verenigde Naties (VN) maandag in een persbericht. Het zou 'de veilige terugkeer van burgers naar hun gebieden' als doel hebben, klinkt het.

'De twee partijen zijn overeengekomen om het ontwerpakkoord aan hun respectieve leiders voor te stellen voor verder overleg. Er is afgesproken om volgende maand opnieuw samen te komen om de onderhandelingen te hervatten', verduidelijkt de VN. Het ontwerp zal dus voorgelegd worden aan de Libische Regering van Nationale Eenheid, gesteund door de VN, en aan de leider van de rebellen, generaal Khalifa Haftar.

In maart zullen beide partijen weer samenzitten en verder onderhandelen, gesuperviseerd door de VN. Indien het ontwerpakkoord goedgekeurd wordt door beide partijen, zal de ondersteuningsmissie van de VN in Libië (UNSMIL) het staakt-het-vuren moeten handhaven. Dat zal gebeuren samen met een gemeenschappelijke militaire commissie die tot zondag bijeenkwam in Genève, en die bestaat uit militaire verantwoordelijken uit beide kampen. Na de onderhandelingen in Berlijn in januari, was er al eens sprake van een staakt-het-vuren, maar dat werd regelmatig verbroken.

Daarom vroeg UNSMIL maandag opnieuw de wapenstilstand te respecteren. Militaire gesprekken zijn slechts een van de drie onderdelen van de Libische dialoog, die geleid wordt door de VN. De twee andere luiken zijn economisch en politiek. Er waren al twee economische gespreksrondes in Tunis en Caïro. Politieke gesprekken zullen woensdag beginnen. Minister van Buitenlandse Zaken, Mohamed Taha Siala, toonde zich maandag echter sceptisch en vermeldde dat het schema zou kunnen veranderen, aangezien VN-bemiddelaar Ghassan Salamé nog geen officiële uitnodiging kreeg.

Libië is sinds de omverwerping van dictator Moammar al-Qadhafi in 2011 het toneel van een machtsstrijd. Sinds april 2019 heeft het conflict, volgens de VN, al meer dan 1.000 mensen het leven gekost en zorgde het al voor ongeveer 140.000 ontheemden.

'De twee partijen zijn overeengekomen om het ontwerpakkoord aan hun respectieve leiders voor te stellen voor verder overleg. Er is afgesproken om volgende maand opnieuw samen te komen om de onderhandelingen te hervatten', verduidelijkt de VN. Het ontwerp zal dus voorgelegd worden aan de Libische Regering van Nationale Eenheid, gesteund door de VN, en aan de leider van de rebellen, generaal Khalifa Haftar. In maart zullen beide partijen weer samenzitten en verder onderhandelen, gesuperviseerd door de VN. Indien het ontwerpakkoord goedgekeurd wordt door beide partijen, zal de ondersteuningsmissie van de VN in Libië (UNSMIL) het staakt-het-vuren moeten handhaven. Dat zal gebeuren samen met een gemeenschappelijke militaire commissie die tot zondag bijeenkwam in Genève, en die bestaat uit militaire verantwoordelijken uit beide kampen. Na de onderhandelingen in Berlijn in januari, was er al eens sprake van een staakt-het-vuren, maar dat werd regelmatig verbroken. Daarom vroeg UNSMIL maandag opnieuw de wapenstilstand te respecteren. Militaire gesprekken zijn slechts een van de drie onderdelen van de Libische dialoog, die geleid wordt door de VN. De twee andere luiken zijn economisch en politiek. Er waren al twee economische gespreksrondes in Tunis en Caïro. Politieke gesprekken zullen woensdag beginnen. Minister van Buitenlandse Zaken, Mohamed Taha Siala, toonde zich maandag echter sceptisch en vermeldde dat het schema zou kunnen veranderen, aangezien VN-bemiddelaar Ghassan Salamé nog geen officiële uitnodiging kreeg. Libië is sinds de omverwerping van dictator Moammar al-Qadhafi in 2011 het toneel van een machtsstrijd. Sinds april 2019 heeft het conflict, volgens de VN, al meer dan 1.000 mensen het leven gekost en zorgde het al voor ongeveer 140.000 ontheemden.