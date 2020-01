Troepen van de Libische generaal Khalifa Haftar hebben volgens de door de VN gesteunde regering in Tripoli de internationale en enige functionerende luchthaven in het centrum van de Libische hoofdstad aangevallen.

Volgens militair woordvoerder Mohammed Gnunu zijn op de luchthaven Mitiga zes raketten ingeslagen, een nieuwe schending van een staakt-het-vuren dat al tien dagen van kracht is. Hij sprak ook van een 'eclatante bedreiging voor de luchtvaart.'

Slachtoffers of schade zijn er niet. Maar het vliegverkeer is tijdelijk opgeschort. Alle vluchten dienden uit te wijken naar Misrata, 200 km ten oosten van de hoofdstad.

De troepen van Haftar, het zelf benoemde Libisch Nationaal Leger, die in april een offensief op Tripoli hebben geopend, hebben tot nu toe het stilzwijgen bewaard omtrent de aanval op de luchthaven.

De wapenstilstand ging op 12 januari in. Beide partijen hebben elkaar sindsdien meermaals van schendingen beschuldigd.

