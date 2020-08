De rivaliserende autoriteiten van Libië hebben vrijdag afzonderlijk van elkaar verkiezingen en de stopzetting van alle gevechten aangekondigd. De 'overeenstemming' werd toegejuicht door de Verenigde Naties.

Fayez al-Sarraj, leider van de regering in Tripoli die door de VN erkend wordt, en Aguila Saleh, voorzitter van het parlement in het oosten van het land, kondigden in twee afzonderlijke mededelingen verkiezingen in de nabije toekomst aan. Ook gaven ze alle partijen het bevel 'een onmiddellijk staakt-het-vuren na te leven en alle gevechten op het Libische grondgebied te staken'.

