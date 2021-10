Het Roemeense parlement heeft dinsdag een motie van wantrouwen goedgekeurd tegen de liberale regering van premier Florin Citu. Daarmee lijkt het land op weg naar een periode van politieke instabiliteit te midden van de vierde coronagolf.

De motie werd aangenomen met 281 stemmen, veel meer dan de vereiste 234, hoewel de liberalen en hun bondgenoten de stemming boycotten. Dat blijkt uit de officiële resultaten. Florin Citu, die na de verkiezingen van december premier werd, was de afgelopen maanden het zwarte schaap van zowel rechts als links geworden.

De verkozenen van de centrumrechtse USR, voormalig lid van de regeringscoalitie, de sociaaldemocratische oppositiepartij PSD en de extreemrechtse AUR, in normale tijden geen bondgenoten, stemden samen voor het ontslag van de regering. De regerende liberalen (PNL) boycotten de stemming en noemden de actie van de drie partijen "onverantwoordelijk".

"Wat wint u erbij om het land in chaos te storten?", zei de premier aan het begin van de parlementaire zitting aan de partijen die de motie hadden ingediend.

