Liberale oppositiepartij wint verkiezingen in Estland, forse winst voor extreemrechts

In Estland heeft liberale Hervormingspartij bij de parlementsverkiezingen 34 van de 101 zetels in het parlement behaald. Extreemrechts boekte een enorme vooruitgang: de eurosceptische Conservatieve Volkspartij profiteerde van de ontevredenheid die heerst op het platteland en slaagde er, met 19 behaalde zetels, in om haar score van vier jaar geleden meer dan te verdubbelen.