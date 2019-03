Liberale advocate Zuzana Caputova wint Slowaakse presidentsverkiezingen

De liberale advocate Zuzana Caputova wint de Slowaakse presidentsverkiezingen. Dat zou blijken uit de gedeeltelijke resultaten van de tweede verkiezingsronde. Caputova wordt daarmee de eerste vrouwelijke president in de geschiedenis van het land

De kandidate van de Progresívne Slovensko kreeg, met 64 procent van de stembureaus geteld, 58,35 procent van de stemmen achter haar naam.

Ze nam het op tegen Europees commissaris Maros Sefcovic, de kandidaat van de regerende sociaaldemocraten van de Smer-SD. Hij behaalde volgens de huidige uitslagen 41,64 procent van de stemmen. Tijdens de eerste ronde op 16 maart haalde geen van de kandidaten meer dan 50 procent, waardoor een tweede ronde nodig was op 30 maart.

Caputova is relatief onbekend in de politiek, maar ze kan rekenen op de steun van aanhangers van een protestbeweging die is opgezet na de dood van de journalist Jan Kuciak.