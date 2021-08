De landen die deelnemen aan de internationale donorconferentie voor Libanon, die woensdag georganiseerd wordt door Frankrijk en de Verenigde Naties, zijn erin geslaagd om 370 miljoen dollar steun op te halen voor de bevolking. Dat maakten de organisatoren bekend in een persbericht. Voor de conferentie was minstens dat bedrag vooropgesteld.

Bij aanvang van de conferentie zegde de Franse president Emmanuel Macron al 100 miljoen euro toe voor Libanon. Hij eist hervormingen. De videoconferentie onder leiding van Macron en VN-secretaris-generaal Antonio Guterres brengt vertegenwoordigers van een veertigtal staten en internationale organisaties bijeen.

Ook Biden belooft 100 miljoen dollar

De Amerikaanse president Joe Biden heeft ook bijna honderd miljoen dollar humanitaire hulp toegezegd voor Libanon en eiste eveneens van de politieke verantwoordelijken in het land 'hervormingen van de economie en de bestrijding van corruptie'.

'De steun zal nooit genoeg zijn als de politieke verantwoordelijken van Libanon zich niet engageren tot de moeilijke maar noodzakelijke hervormingen van de economie en de strijd tegen corruptie. Dat is essentieel. Daar moet nu mee begonnen worden', zei hij in een videoboodschap voor de internationale onlineconferentie voor Libanon woensdag.

1 jaar na de explosie

De conferentie vindt precies een jaar na de verwoestende explosie in de haven van Beiroet plaats. Het drama, waarbij meer dan 200 doden vielen en delen van de hoofdstad vernield geraakten, vormde een triest dieptepunt in de diepe sociaal-economische en politieke crisis die Libanon al jaren teistert.

