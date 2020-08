De voltallige Libanese regering neemt ontslag. Dat heeft de minister van Gezondheid aangekondigd na afloop van een ministerraad, melden verschillende media. Volgens minister van Gezondheid Hamad Hassan is het ontslag 'geen vlucht voor verantwoordelijkheid'.

Eerder op de dag werd al volop gespeculeerd over een ontslag van Diab en de rest van zijn regering. Na een ministerraad bevestigde de Libanese minister van Gezondheid de geruchten. Even later maakte premier Hassan Diab het ontslag van zijn regering officieel bekend in een televisietoespraak.

Diab, die zich onafhankelijk noemt, stelde de traditionele politieke klasse verantwoordelijk voor haar mislukkingen. Hij haalde uit naar 'corruptie' die tot 'deze aardbeving die het land heeft geteisterd' heeft geleid.

De voorbije dagen en uren stapten al vier ministers op uit de regering, na de zware explosie vorige week dinsdag in de haven. Daarbij vielen al zeker 160 doden en 6.000 gewonden. Honderdduizenden zijn dakloos geworden. De explosie bracht ook massaal straatprotest op de been tegen de regerende politici.

Nog voor de explosie verkeerde het land al in een diepe economische en politieke crisis die tot veel protesten heeft geleid. Betogers keren zich nu ook tegen de regering omdat ze die, vanwege de wijdverspreide corruptie, verantwoordelijk houden voor de ramp. (Belga)

Lees ook: Volgens Libanese media staat regering op het punt om op te stappen

Eerder op de dag werd al volop gespeculeerd over een ontslag van Diab en de rest van zijn regering. Na een ministerraad bevestigde de Libanese minister van Gezondheid de geruchten. Even later maakte premier Hassan Diab het ontslag van zijn regering officieel bekend in een televisietoespraak.Diab, die zich onafhankelijk noemt, stelde de traditionele politieke klasse verantwoordelijk voor haar mislukkingen. Hij haalde uit naar 'corruptie' die tot 'deze aardbeving die het land heeft geteisterd' heeft geleid.De voorbije dagen en uren stapten al vier ministers op uit de regering, na de zware explosie vorige week dinsdag in de haven. Daarbij vielen al zeker 160 doden en 6.000 gewonden. Honderdduizenden zijn dakloos geworden. De explosie bracht ook massaal straatprotest op de been tegen de regerende politici.Nog voor de explosie verkeerde het land al in een diepe economische en politieke crisis die tot veel protesten heeft geleid. Betogers keren zich nu ook tegen de regering omdat ze die, vanwege de wijdverspreide corruptie, verantwoordelijk houden voor de ramp. (Belga)