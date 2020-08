De Libanese premier Hassan Diap heeft zaterdag aangekondigd dat hij zal voorstellen om vervroegde verkiezingen te organiseren.

Diap zei in een televisietoespraak dat 'vervroegde verkiezingen de enige manier zijn om uit de structurele crisis te geraken'. Hij zei ook bereid te zijn om aan de macht te blijven gedurende twee maanden, zodat de politieke spelers een akkoord kunnen bereiken.

In Beiroet hebben manifestanten zaterdagavond de hoofdzetel van het ministerie van Buitenlandse Zaken ingenomen. Ze hebben het gebouw uitgeroepen tot 'het hoofdkwartier van de revolutie'.

Het initiatief, geleid door gepensioneerde hoge militairen, vond plaats op het moment dat de veiligheidskrachten hun aandacht richtten op de duizenden manifestanten die zich verzameld hadden in de binnenstad. Ze eisen dat de overheid verantwoording aflegt voor de enorme explosie van dinsdag in de stad, waarbij minstens 158 doden vielen en 6.000 mensen gewond raakten.

De manifestanten in de gebouwen van Buitenlandse Zaken haalden volgens televisiezender MTV portretten van president Michel Aoun weg. Aan de ingang van het gebouw plaatsten ze een bord met de boodschap: 'Beiroet is de hoofdstad van de revolutie.'

Bij rellen tussen de politie en manifestanten vielen al zeker 130 gewonden, meldde het Libanese Rode Kruis op Twitter. 'Achtentwintig mensen werden overgebracht naar ziekenhuizen in de buurt, 102 anderen werden ter plaatse verzorgd', klinkt het. Eerder op de dag raakte al bekend dat de oproerpolitie traangasgranaten had afgevuurd op demonstranten die door barricades willen breken.

Charles Michel: 'Libanon kan rekenen op EU'

Europese Raadsvoorzitter Charles Michel heeft zaterdag een bezoek gebracht aan Beiroet. Hij heeft opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek naar de ramp en sprak zijn solidariteit uit met de mensen in Libanon.

Michel bezocht de haven van Beiroet, waar de explosie plaatsvond. Hij ontmoette vertegenwoordigers van het Libanese Rode Kruis en sprak zijn dankbaarheid uit tegenover de hulpverleners die druk aan het werk zijn. 'Ik ben getroffen door de moed van het Libanese volk dat getroffen is door deze tragedie in een context die al moeilijk was. De EU is een oude vriend en partner. We zijn meer dan ooit solidair met Libanon in deze moeilijke tijden', aldus Michel in een persbericht.

Hij benadrukt ook dat de EU noodhulp zal blijven bieden. De Unie heeft al noodmechanismen geactiveerd en 33 miljoen euro vrijgemaakt voor noodhulp. Meer dan 250 reddingswerkers uit EU-landen zijn ter plaatse en er werden al tonnen hulpmateriaal beschikbaar gemaakt. De EU zal zowel op korte als op lange termijn hulp blijven bieden, aldus Michel. 'Het is belangrijk dat de hulp terechtkomt bij wie ze nodig heeft.'

Michel ontmoette tijdens zijn bezoek ook president Michel Aoun, parlementsvoorzitter Nabih Berri en premier Hassan Diab. De eenheid en stabiliteit in Libanon zijn vandaag cruciaal, maar Michel benadrukte ook het belang van structurele hervormingen in de lijn met het hervormingsplan van de overheid en met de internationale engagementen van Libanon. En ook het Libanese volk vraagt veranderingen. 'De lokale politieke krachten moeten de opportuniteit grijpen en zich verenigen in nationale inspanningen om te beantwoorden aan de onmiddellijke noden, maar ook de uitdagingen op een langere termijn', aldus Michel, die stelt dat 'de Libanezen kunnen rekenen op de EU bij die inspanningen, maar dat interne eenheid noodzakelijk is'.

Ook is een akkoord met het Internationaal Monetair Fonds noodzakelijk, aldus Michel. Hij roept dan ook op om concrete stappen te nemen om het financiële systeem te hervormen en om maatregelen te nemen om corruptie tegen te gaan.

