Een Libanese rechter belast met het onderzoek naar de verwoestende ontploffing in de haven van Beiroet, heeft ontslagnemend premier Hassan Diab en drie voormalige ministers in verdenking gesteld wegens nalatigheid.

Een Libanese rechter belast met het onderzoek naar de verwoestende ontploffing in de haven van Beiroet, heeft ontslagnemend premier Hassan Diab en drie voormalige ministers in verdenking gesteld wegens nalatigheid. Dat is vernomen van gerechtelijke bronnen.

Diab stapte op enkele dagen na de explosie van begin augustus waarbij meer dan 200 doden vielen, maar hij blijft de lopende zaken opvolgen in afwachting van de vorming van een nieuwe regering.

De ontploffing werd veroorzaakt door een brand in een opslagplaats waar grote hoeveelheden ammoniumnitraat al jarenlang onzorgvuldig lagen opgeslagen. Grote delen van de haven van Beiroet en omliggende wijken werden volledig vernield.

Een Libanese rechter belast met het onderzoek naar de verwoestende ontploffing in de haven van Beiroet, heeft ontslagnemend premier Hassan Diab en drie voormalige ministers in verdenking gesteld wegens nalatigheid. Dat is vernomen van gerechtelijke bronnen.Diab stapte op enkele dagen na de explosie van begin augustus waarbij meer dan 200 doden vielen, maar hij blijft de lopende zaken opvolgen in afwachting van de vorming van een nieuwe regering. De ontploffing werd veroorzaakt door een brand in een opslagplaats waar grote hoeveelheden ammoniumnitraat al jarenlang onzorgvuldig lagen opgeslagen. Grote delen van de haven van Beiroet en omliggende wijken werden volledig vernield.