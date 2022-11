Levenslang voor Parklandschutter

Meer dan vier jaar na het bloedbad in een secundaire school in de Amerikaanse stad Parkland is de dader veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

De rechter van de bevoegde rechtbank in de staat Florida maakte het vonnis woensdag officieel bekend.

De twaalfkoppige jury in het proces had half oktober een levenslange gevangenisstraf voor de aanvaller aanbevolen – en geen doodstraf, zoals geëist door het openbaar ministerie en de familieleden van de slachtoffers. In Florida beslist de jury over de strafmaat.

De jury achtte de verzwarende omstandigheden als bewezen, maar was verdeeld of die zwaarder wogen dan de verzachtende omstandigheden, genoemd door de advocaten van de inmiddels 24-jarige Nikolas Cruz. Die verzachtende factoren omvatten details over zijn jeugd, zoals het feit dat zijn biologische moeder zwaar dronk terwijl ze zwanger van hem was.

Bij de schietpartij in de Marjory Stoneman Douglas High School in februari 2018 kwamen veertien scholieren en drie schoolmedewerkers om. Cruz was destijds negentien en geschorst door de school. De moorden leidden tot een nationale, door scholieren geleide beweging voor strengere wapenwetten en meer veiligheid op scholen.