Levenslang voor 38 mensen na protesten in Egypte

Verschillende jaren na zeldzame antiregeringsprotesten in Egypte heeft een rechtbank 38 mensen veroordeeld tot levenslang. Dat bericht de staatsnieuwswebsite Al-Ahram. Ze zijn veroordeeld wegens verstoring van de openbare orde en geweld tegen de ordediensten. De strafrechtbank heeft daarnaast ook meer dan 40 mensen veroordeeld tot celstraffen tussen 5 en 16 jaar.

Onder de mensen die tot levenslang zijn veroordeeld, is ook de in ballingschap verkerende bouwondernemer en acteur Mohammed Ali. Hij werkte naar eigen zeggen meer dan vijftien jaar samen met het leger. In video’s op sociale media beschuldigde hij het leger en president Abdel Fattah al-Sisi van corruptie. In de herfst van 2019 kwam het tot protesten.

Al-Sisi had de beschuldigingen ontkend. Ali is bij verstek veroordeeld. In Egypte gelden er strenge beperkingen op de vrijheid van meningsuiting en bijeenkomst. Regeringskritische manifestaties zijn er de facto verboden. Volgens mensenrechtenactivisten zijn bij de protesten in 2019 honderden mensen opgepakt.