Terwijl een lek in het Internationaal Ruimtestation is gelokaliseerd, denken specialisten dat er nog een is. Dit heeft Vladimir Solovjov, hoofd van het Russische segment van de spacemeccano, gezegd.

'Tot nu toe hebben we één plaats (waar een lek was) gevonden en wij vermoeden dat er nog ergens een lek is', zei de vroegere sterkosmonaut. 'Wij moeten met een cargo een krachtige microscoop sturen en die plaats onderzoeken. Voorlopig zijn we niet helemaal zeker.'

Solovjov beklemtoonde dat het verlies aan zuurstof onbetekenend is. 'Het lek is zoals je het gat in de wand zou boren met een boor met een diameter van 0,2 mm. Ik weet niet zeker of er zelfs in huishoudens zo een boor is', aldus de ex-kosmonaut. Hij voegde eraan toe dat de luchtdruk 750mmHg is en dat het vermoede lek het ISS dagelijks 0,3 tot 0,4 mmHg druk kost. Een noodsituatie is er pas wanneer de luchtdruk terugvalt met 0,5 à 1 mmHg per minuut.

'We werken eraan, uiteraard. Wij zien heel goed in dat die plaatsen ertoe doen. Luchtdicht is het niet, wij begrijpen dat er andere plaatsen kunnen zijn, maar dit is geen horror(situatie), dat kan ik zeggen als verantwoordelijke', aldus Solovjov. Eerder deze week vielen in het Russische segment de klimaatregeling en een zuurstofvoorzieningssysteem uit. In het ISS wonen en werken momenteel zeven mensen.

'Tot nu toe hebben we één plaats (waar een lek was) gevonden en wij vermoeden dat er nog ergens een lek is', zei de vroegere sterkosmonaut. 'Wij moeten met een cargo een krachtige microscoop sturen en die plaats onderzoeken. Voorlopig zijn we niet helemaal zeker.'Solovjov beklemtoonde dat het verlies aan zuurstof onbetekenend is. 'Het lek is zoals je het gat in de wand zou boren met een boor met een diameter van 0,2 mm. Ik weet niet zeker of er zelfs in huishoudens zo een boor is', aldus de ex-kosmonaut. Hij voegde eraan toe dat de luchtdruk 750mmHg is en dat het vermoede lek het ISS dagelijks 0,3 tot 0,4 mmHg druk kost. Een noodsituatie is er pas wanneer de luchtdruk terugvalt met 0,5 à 1 mmHg per minuut.'We werken eraan, uiteraard. Wij zien heel goed in dat die plaatsen ertoe doen. Luchtdicht is het niet, wij begrijpen dat er andere plaatsen kunnen zijn, maar dit is geen horror(situatie), dat kan ik zeggen als verantwoordelijke', aldus Solovjov. Eerder deze week vielen in het Russische segment de klimaatregeling en een zuurstofvoorzieningssysteem uit. In het ISS wonen en werken momenteel zeven mensen.