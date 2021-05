Abubakar Shekau, de leider van de Nigeriaanse rebellenbeweging Boko Haram, is dood. Dat medt de krant The Wall Street Journal op basis van meerdere bronnen bij onder meer de inlichtingendiensten.

Donderdag werd gemeld dat de leider van de terroristische organisatie zwaargewond was geraakt bij een zelfmoordpoging die moest voorkomen dat rivaliserende jihadisten hem gevangen zouden nemen.

Vijf Nigeriaanse functionarissen hebben aan de krant bevestigd dat Shekau zichzelf opblies met een zelfmoordvest. Hij wordt omschreven als een van de wreedste en efficiëntste terroristen ter wereld. Hij bracht een religieuze oorlog op gang in Nigeria en drie buurlanden.

De 48-jarige Shekau leidde Boko Haram sinds 2009. De extremistische islamistische beweging werd onder meer bekend door de ontvoering van bijna driehonderd schoolkinderen. Boko Haram wordt er ook van beschuldigd kinderen te hebben ingezet voor zelfmoordaanslagen. De groep wordt verantwoordelijk gehouden voor vele aanslagen en tienduizenden doden in Nigeria, Niger, Kameroen en Tsjaad. Twee tot drie miljoen mensen zijn ontheemd door het geweld van groep.

Rivalen

Shekau wilde uit handen blijven van de jihadistische groep ISWAP, Islamitische Staat in West-Afrika, die eerder onderdeel was van zijn groepering. Een inlichtingenbron zei donderdag dat strijders van die rivaliserende beweging Shekau en zijn manschappen in een bos hadden omsingeld. De Nigeriaanse overheid heeft hem eerder meerdere malen ten onrechte doodverklaard. Het leger liet vrijdag weten berichten over zijn dood te onderzoeken.

