Legerbevelhebber Myanmar: 'Verenigde Naties heeft het recht niet tussen te komen'

'Geen enkel land, organisatie of groepering heeft het recht tussen te komen', aldus Min Aung Hlaing in de officiële krant van het leger. Landen over de hele wereld kiezen het democratisch systeem dat bij hen past', aldus nog de generaal. 'Myanmar is op weg naar een meerpartijendemocratie.'

Tegelijk geeft hij nog mee dat het leger zeer betrokken blijft, zolang conflicten met verschillende rebellengroepen niet opgelost zijn. In een vorige week gepubliceerd rapport geeft de VN meer details over de genocide die zich volgens de landenorganisatie in Myanmar afgespeeld heeft. Tegelijk werd de regering opgeroepen 'verder te gaan met de terugtrekking van militairen uit het politieke leven'.

De machtige legerbevelhebber wijst beide elementen af. De VN-missie citeerde in het rapport zes hooggeplaatste legerleiders, onder wie ook Min Aung Hlaing. Ze vragen zich af of ze vervolgd zullen worden voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden.

In 2017 ontvluchtten meer dan 700.000 leden van de moslimminderheid het zware geweld van het Myanmarese leger en boeddhistische milities. De vluchtelingen zochten hun toevlucht in buurland Bangladesh, waar ze sindsdien in kampen moeten leven. De aanklager van het Internationaal Strafhof ICC, Fatou Bensouda, kondigde vorige week aan dat er een vooronderzoek geopend is. Dat is de eerste stap naar een formeel onderzoek.