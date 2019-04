Leger en oppositie in Soedan gaan gemeenschappelijk orgaan oprichten

In Soedan zijn de militaire overgangsraad en de oppositie het zaterdag eens geraakt over de oprichting van een gemeenschappelijk orgaan waarin zowel het leger als burgers zullen zetelen. Dat orgaan moet het land door de moeilijke overgangsfase loodsen nu dictator Omar al-Bashir is afgezet.

In Soedan werd president Omar al-Bashir afgezet