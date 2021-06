Vier leden van het commando dat de Saoedische journalist Jamal Khashoggi gedood heeft in 2018, hebben een paramilitaire training gekregen in de Verenigde Staten. Dat meldt de krant The New York Times. De opleiding werd goedgekeurd door de overheid.

De regimekritische Jamal Khashoggi was columnist voor de Washington Post en woonde in de Verenigde Staten. Hij werd op 2 oktober 2018 in het Saoedische consulaat in Istanboel vermoord door een commando van agenten uit Saoedi-Arabië.

Volgens The New York Times kregen vier van die agenten een opleiding van de private beveiligingsgroep Tier 1 Group. De groep kreeg een vergunning van de regering-Obam in 2014 voor de opleiding, die minstens liep tot aan het begin van het presidentschap van Donald Trump in 2017.

De krant baseert zich op een document dat een hoge verantwoordelijke van het moederbedrijf van de groep, investeringsfonds Cerberus, aan de regering-Trump doorspeelde. Dat gebeurde toen een parlementaire commissie hem hoorde in verband met een job binnen het ministerie van Defensie. De topman stelde dat Tier 1 Group wel degelijk een opleiding gaf aan de Saoedische agenten, maar dat die rond bescherming draaide en 'niet gelinkt was aan de gruwelijke daden die ze later uitvoerden'.

De opleiding vond plaats in 2017 en twee van de agenten namen al deel aan een eerste versie tussen oktober 2014 en januari 2015.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wilde niet reageren op het nieuws, maar riep wel op tot een 'verantwoordelijk gebruik van militair materiaal en trainingen'. 'Deze regering onderzoekt de gepaste antwoorden wanneer er schendingen plaatsvinden', aldus woordvoerder Ned Price.

