Rusland is bereid om onderhandelingen met Kiev aan te gaan, op voorwaarde dat Oekraïne 'de wapens neerlegt'. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov vrijdag op een persconferentie gezegd. Volgens hem is het doel van de operatie duidelijk: de huidige Oekraïense regering moet weg.

'We zijn bereid om te onderhandelen, op gelijk welk moment, van zodra de Oekraïense strijdkrachten gehoor geven aan onze oproep om de wapens neer te leggen', zei Lavrov daags nadat het Russische leger Oekraïne was binnengevallen.

Regimewissel

Daarnaast maakte hij ook duidelijk dat hij af wil van de huidige regering in Kiev. 'Wij zien geen mogelijkheid om een regering als democratisch te erkennen die haar eigen volk onderdrukt en genocidale methoden gebruikt', zo wordt hij geciteerd door het Russische nieuwsagentschap Interfax. 'Wij willen dat het Oekraïense volk onafhankelijk is en een regering heeft die de volledige diversiteit vertegenwoordigt.'

De Oekraïense president Volodimir Zelenski is democratisch gekozen bij verkiezingen in 2019. Het Kremlin bevestigde vrijdag ook dat het Zelenski erkent als president van Oekraïne.

Lees verder onder de kader

Beschuldigd

Lavrov stelde voorts dat het niet de bedoeling is om Oekraïne te bezetten. 'Het doel van de operatie is duidelijk: demilitarisering en denazificering', zo echode hij een eerder verklaring van president Vladimir Poetin.

De minister legde de verantwoordelijk voor het huidige geweld volledig bij de Oekraïense leider. Hij stelt dat Rusland verschillende mogelijkheden heeft geboden voor een oplossing die de veiligheid van alle betrokken landen garandeert, maar dat de Zelenski 'de kans heeft gemist' om daarop in te gaan. 'De schuld mag nu niet op ons worden afgeschoven.'

'Wij hebben altijd gepleit voor een diplomatieke oplossing. Het was ook Rusland dat de beslissende rol heeft gespeeld voor het leggen van een betrouwbare basis te leggen voor de diplomatieke oplossing van het conflict. Ik bedoel daarmee de Minsk-akkoorden.'

Kremlin 'zal westerse sancties vergelden'

Het Kremlin verzekerde vrijdag nog dat het represailles zal nemen tegen de sancties die het Westen aan Rusland heeft opgelegd als reactie op de Russische invasie in Oekraïne.

'Uiteraard zullen er vergeldingsmaatregelen volgen', zei woordvoerder Dmitri Peskov aan de pers. 'In welke mate ze symmetrisch of asymmetrisch zullen zijn, hangt af van de analyse' van de sancties tegen Rusland, voegde hij eraan toe.

'Al deze restricties moeten nog geanalyseerd worden', legde Peskov uit. 'Natuurlijk zullen onze eigen belangen de hoofdbekommernis zijn bij de analyse' van de sancties van de Europese Unie en de Verenigde Staten, zo werd de woordvoerder door het Russische staatspersbureau Tass geciteerd.

Volg onze updates over de oorlog in Oekraïne in onze liveblog

'We zijn bereid om te onderhandelen, op gelijk welk moment, van zodra de Oekraïense strijdkrachten gehoor geven aan onze oproep om de wapens neer te leggen', zei Lavrov daags nadat het Russische leger Oekraïne was binnengevallen.Daarnaast maakte hij ook duidelijk dat hij af wil van de huidige regering in Kiev. 'Wij zien geen mogelijkheid om een regering als democratisch te erkennen die haar eigen volk onderdrukt en genocidale methoden gebruikt', zo wordt hij geciteerd door het Russische nieuwsagentschap Interfax. 'Wij willen dat het Oekraïense volk onafhankelijk is en een regering heeft die de volledige diversiteit vertegenwoordigt.' De Oekraïense president Volodimir Zelenski is democratisch gekozen bij verkiezingen in 2019. Het Kremlin bevestigde vrijdag ook dat het Zelenski erkent als president van Oekraïne.Lees verder onder de kaderLavrov stelde voorts dat het niet de bedoeling is om Oekraïne te bezetten. 'Het doel van de operatie is duidelijk: demilitarisering en denazificering', zo echode hij een eerder verklaring van president Vladimir Poetin. De minister legde de verantwoordelijk voor het huidige geweld volledig bij de Oekraïense leider. Hij stelt dat Rusland verschillende mogelijkheden heeft geboden voor een oplossing die de veiligheid van alle betrokken landen garandeert, maar dat de Zelenski 'de kans heeft gemist' om daarop in te gaan. 'De schuld mag nu niet op ons worden afgeschoven.' 'Wij hebben altijd gepleit voor een diplomatieke oplossing. Het was ook Rusland dat de beslissende rol heeft gespeeld voor het leggen van een betrouwbare basis te leggen voor de diplomatieke oplossing van het conflict. Ik bedoel daarmee de Minsk-akkoorden.'Het Kremlin verzekerde vrijdag nog dat het represailles zal nemen tegen de sancties die het Westen aan Rusland heeft opgelegd als reactie op de Russische invasie in Oekraïne.'Uiteraard zullen er vergeldingsmaatregelen volgen', zei woordvoerder Dmitri Peskov aan de pers. 'In welke mate ze symmetrisch of asymmetrisch zullen zijn, hangt af van de analyse' van de sancties tegen Rusland, voegde hij eraan toe. 'Al deze restricties moeten nog geanalyseerd worden', legde Peskov uit. 'Natuurlijk zullen onze eigen belangen de hoofdbekommernis zijn bij de analyse' van de sancties van de Europese Unie en de Verenigde Staten, zo werd de woordvoerder door het Russische staatspersbureau Tass geciteerd.Volg onze updates over de oorlog in Oekraïne in onze liveblog