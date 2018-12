Lavrov haalt uit naar EU en NAVO voor situatie in Kosovo

Lavrov waarschuwtde voor de 'acties' van de NAVO en de EU, 'die leiden tot een bijkomende destabilisatie en verhogen de spanning'. 'We zien dat de EU en de NAVO hun inspanningen verhogen om de regio 'te leiden'.' Volgens hem plaatsen ze de landen 'voor een vals dilemma: ofwel aan de kant van Moskou staan, ofwel van Washington en Brussel', zei hij nog in een interview. Hij oordeelt dat de 'voornaamste haard van destabilisatie' Kosovo blijft, met het oog op het project van de Kosovaarde autoriteiten om een regulier leger op te richten.

De Verenigde Staten kondigden donderdag hun steun aan voor dat plan, maar andere bondgenoten delen dat standpunt niet. Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO, noemde de Kosovaarse plannen niet opportuun. Kosovo, vandaag bijna uitsluitend bewoond door Albanezen, was in 2008 afgescheurd van Servië. Belgrado erkent zijn vroegere zuidelijke provincie niet als een afzonderlijke staat. De veiligheid in Kosovo wordt momenteel gewaarborgd door de internationale beschermingsmacht KFOR onder bevel van de NAVO en de lichtbewapende veiligheidstroepen van Kosovo (KSF).

Op 14 december wil Pristina de KSF via parlementair besluit omzetten in een nieuw Kosovaars leger. Lavrov herhaalde ook nog de Russische tegenkanting tegen een mogelijk NAVO-lidmaatschap van de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië, dat volgens hem georkestreerd is door Washington.

De premier van Macedonië, Zoran Zaev, en zijn Griekse collega Alexis Tsipras sloten in juni een akkoord over de naamswijziging van Macedonië. Athene pleitte wegens dezelfde naam van zijn provincie in het noorden van het land al bijna dertig jaar voor de naamsverandering. Als drukkingsmiddel had Athene elke toenadering van Macedonië tot de NAVO en de EU geblokkeerd. Met de naamswijziging moet de weg naar het NAVO- en EU-lidmaatschap vrijgemaakt worden.