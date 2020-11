Lancering Europese satellieten mislukt

De missie om twee Europese satellieten in een baan rond de aarde te brengen is mislukt. Draagraket Vega kreeg 21 minuten na de lancering te maken met 'een anomalie' in zijn 'traject', meldt Arianespace. Het Belgische bedrijf Spacebel werkte mee aan de missie.