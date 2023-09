Lahbib contacteerde ministers van onder meer India en Chili over illegale adopties

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib heeft contact gehad met haar collega-ministers in Ethiopië, India, Chili, Guatemala, Colombia, Congo en Zuid-Korea in verband met mogelijke illegale adopties. Dat heeft ze maandag verklaard bij een ontmoeting met organisaties die geadopteerde mensen vertegenwoordigen.

De minister gaf de organisaties een stand van zaken rond het onderzoek naar de adopties. Dat was gevraagd in een resolutie die vorig jaar werd aangenomen in de Kamer. Zo wordt er onder meer gezocht in de archieven van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken naar sporen van illegale adopties. Ook de Belgische consulaire posten in verschillende landen worden bij het onderzoek betrokken. Zij sturen hun archieven naar Brussel, waar ze worden geanalyseerd.

‘We moeten er alles aan doen om de betrokken personen de waarheid over hun afkomst te kunnen vertellen’, stelt de minister maandag. Er zouden de voorbije zeventig jaar adopties zijn uitgevoerd na ontvoeringen of met gesmokkelde kinderen, was te lezen in de resolutie van juni vorig jaar. Als dat wordt bevestigd in het onderzoek, vraagt de Kamer dat België officieel zou erkennen dat dergelijke adopties hebben plaatsgevonden.

De slachtoffers moeten hulp krijgen in hun zoektocht naar hun biologische verwanten. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek, kan de Kamer later eventueel nog beslissen om een onderzoekscommissie op te richten.