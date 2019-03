Lagerhuis verwerpt brexitdeal Theresa May

In een eerste reactie betreurde May 'ten diepste' dat het akkoord voor de tweede keer in twee maand is verworpen. De premier verzekerde dat de parlementsleden zoals beloofd woensdag mogen stemmen over de vraag of de Britten op 29 maart zonder akkoord en overgangsperiode uit de Europese Unie willen stappen.

May laat haar conservatieve parlementsleden de vrije keuze. Sluit het parlement de optie van een 'no deal' uit, dan volgt donderdag een stemming over een uitstel van de brexit. May waarschuwde de parlementsleden wel dat een verlenging van de onderhandelingen de problemen rondom het Britse vertrek niet van tafel veegt en dat de Europese Unie moet instemmen met zo'n verzoek om uitstel.

Het echtscheidingsakkoord tussen de Britse regering en de Europese Unie moest ervoor zorgen dat de Britten op 29 maart op een geordende wijze uit de Europese Unie zouden kunnen stappen. Het akkoord regelt onder meer de vrijwaring van de rechten van Europese burgers in het Verenigd Koninkrijk en vice versa, de uitstaande financiële verplichtingen van de Britten en de Ierse grenskwestie.