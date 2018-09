Labour verkiest nieuwe verkiezingen boven tweede referendum over brexit

Dat werd zondagavond laat in een resolutie vastgelegd in Liverpool, waar de partij een vierdaags congres houdt. Op dinsdag zal gestemd worden over de resolutie.

De partijleiders willen algemene verkiezingen, die Labour de controle over de brexitonderhandelingen zou geven als de partij de verkiezingen wint. De laatste zin van het definitieve ontwerp van de motie luidt: 'Als we geen algemene verkiezing kunnen bekomen, moet Labour alle opties die nog op tafel liggen steunen, inclusief campagne voeren voor een openbare eindstemming'.

John McDonnell, schaduwminister voor Financiën, zei aan BBC dat zo'n referendum volgens hem over de voorwaarden van een brexitdeal zou moeten gaan, en dus niet over de vraag of het Verenigd Koninkrijk binnen de EU moet blijven.

Hij zei dat Labour de uitkomst van het referendum in 2016 zou blijven respecteren. Hij zei dat een algemene verkiezing nodig was, zodat een Labour-regering een brexitdeal kan sluiten die 'het land samenbrengt'.

Maandag houdt de Britse premier Theresa May een belangrijke vergadering met haar kabinet over de brexit. Verwacht wordt dat de druk op May zal opgevoerd worden om haar zogenaamde Chequers-plan, waarin het Verenigd Ko­ninkrijk nauw verbonden blijft met de Europese Unie, in te trekken. De meerderheid van haar ministers willen eerder een akkoord dat lijkt op dat tussen Canada en de EU.

Tijdens de informele EU-top in Salzburg vorige week reageerde May erg boos op de afwijzing door de EU-leiders van haar zogenaamde Chequers-voorstellen. May gaf de EU de schuld voor de impasse in de brexitonderhandelingen en eiste dat de EU met nieuwe voorstellen kwam over de Ierse grens. Europees president Donald Tusk noemde die houding echter 'hard' en 'compromisloos'