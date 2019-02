Labour-leider Corbyn op bezoek bij Barnier en Verhofstadt

Het gesprek tussen Corbyn en Barnier is er gekomen op verzoek van de Britse oppositieleider, zei een woordvoerder van de Europese Commissie donderdagmiddag. Wat Corbyn precies te vertellen heeft, is niet duidelijk. Zelf is hij er voorstander van dat het Verenigd Koninkrijk na de brexit een douane-unie met de EU blijft vormen, maar premier Theresa May heeft die optie steeds verworpen omdat het VK dan geen zelfstandige handelspolitiek zou kunnen voeren.

Woensdag nog was May in Brussel voor een onderhoud met Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Hun gesprek leverde ogenschijnlijk geen doorbraak op, maar volgens verschillende bronnen zou er een 'oplossing' in de maak zijn. Zoals bekend probeert May haar brexit-akkoord met de EU door het Britse parlement goedgekeurd te krijgen, maar lijkt de in de tekst uitgewerkte oplossing voor de Ierse grenskwestie een onoverkomelijke struikelsteen.

De Spaanse buitenlandminister Josep Borrell zei woensdag dat over het akkoord niet opnieuw onderhandeld kan worden, maar dat de tekst wel 'geïnterpreteerd kan worden of aangevuld met een uitleg die (het Britse parlement, red.) voldoening schenkt'. Er wordt een oplossing uitgewerkt, vertelde Borrell, maar op de details ging hij niet in. May en Juncker kwamen overeen verder te praten en elkaar voor het einde van de maand opnieuw te ontmoeten.

Terwijl Corbyn donderdagmiddag bij Guy Verhofstadt langsgaat, ontvangt Barnier na de Labour-leider ook de Britse brexit-minister Stephen Barclay en de hoogste juridische adviseur van de Britse regering, Geoffrey Cox. Volgende week wil May het parlement in Londen kunnen tonen dat haar gesprekken met de EU wel degelijk resultaat opleveren, en hoopt ze de parlementsleden ervan te overtuigen het brexit-proces niet helemaal zelf in handen te nemen.

De tegenstanders van May, zoals de Labour-oppositie, beschuldigen haar er intussen van een definitieve beslissing over de brexit tot het allerlaatste moment te willen uitstellen, zodat het parlement de 'binaire' keuze zal hebben ofwel voor haar akkoord te stemmen, ofwel geconfronteerd te worden met een brexit zonder akkoord met de EU. De brexit vindt normaal gezien op vrijdag 29 maart plaats, over 36 dagen dus.