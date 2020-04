Zaterdag rond het middaguur weten we wie Jeremy Corbyn opvolgt aan het hoofd van Labour, de grootste Britse oppositiepartij. Keir Starmer, een 57-jarige jurist die de laatste jaren meedraaide aan de partijtop, is de favoriet.

Labour deed het eind vorig jaar bijzonder slecht in de vervroegde parlementsverkiezingen. Jeremy Corbyn leidde Labour naar de grootste verkiezingsnederlaag sinds 1935, terwijl concurrent Boris Johnson met zijn Tories vlot een absolute meerderheid haalde in het Lagerhuis.

De eeuwige onduidelijkheid over het brexitstandpunt van de partij deed Corbyn de das om, maar 's mans radicaal-linkse opvattingen zijn nooit écht geliefd geweest bij Labour-kiezers. Corbyn kondigde de avond zelf nog aan de partij niet meer te zullen leiden in een volgende verkiezingscampagne.

Vandaag weten we wie hem opvolgt. De grote conferentie die daarvoor gepland was, is afgeschaft door het coronavirus. De ruim 500.000 leden van Labour krijgen nu zaterdag rond kwart voor 12 onze tijd gewoon een mail met het resultaat. De leden konden tot vorige donderdag elektronisch hun stem uitbrengen. De partij kiest trouwens ook een nieuwe ondervoorzitter, nadat Tom Watson eind vorig jaar ontslag nam.

In januari waren er nog zes kandidaten om Corbyn op te volgen, maar nu zijn er dat nog drie. Keir Starmer, Rebecca Long-Bailey en Lisa Nandy.

Starmer topfavoriet

Starmer is de topfavoriet. De 57-jarige jurist uit de Londense wijk Southwark werkte lange tijd als openbaar aanklager en kwam pas in 2015 in het Lagerhuis terecht, maar groeide daar al snel door naar de partijtop. Starmer verdiende zijn sporen aan de zijde van Jeremy Corbyn als schaduwminister voor Brexit.

Hij kon in de voorrondes voor de leiderschapsverkiezingen bij Labour op meer steun van collega-parlementsleden, vakbonden en lokale Labour-afdelingen rekenen dan zijn concurrentes en heeft een degelijker, gematigder imago dan Corbyn, al doen critici hem af als een grijze muis.

De 40-jarige Rebecca Long-Bailey geldt dan weer als een vertrouwelinge van Jeremy Corbyn. Zij bleef ook na de historische verkiezingsnederlaag zeggen dat Corbyn naar haar mening "geen enkele fout" had gemaakt in de campagne, en beloofde hem al een job in haar kabinet mocht ze het ooit schoppen tot premier.

Parlementslid Lisa Nandy is de outsider. Zij wil de partij de groene kant op sturen. Daarnaast ijvert ze voor een steviger standpunt op vlak van migratie en meer zeggenschap voor de lokale afdelingen binnen Labour.

Aartsmoeilijke taak

Wie ook aan het hoofd van Labour komt te staan, hij of zij staat voor een aartsmoeilijke taak. De partij is gedecimeerd uit de verkiezingen van eind vorig jaar gekomen, zelfs in de traditioneel donkerrode kiesdistricten in het Noorden van Engeland.

De coronacrisis biedt misschien mogelijkheden. Premier Boris Johnson ligt onder vuur omdat hij het land pas laat in lockdown zette en omdat de Conservatieven jarenlang bespaard hebben op de nationale gezondheidsdienst NHS, die al langer klaagt over een tekort aan verpleegkundig personeel.

Bovendien verdwijnt de brexit - het paradepaardje van Johnson en co. - door de zware gezondheidscrisis even naar de achtergrond.

